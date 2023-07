Threads de Meta : déjà la moitié d’utilisateurs de Twitter ?

Threads, le dernier né de Meta, est une plateforme qui ressemble étrangement à Twitter. Les utilisateurs peuvent se rassembler pour discuter de tout, des sujets qui les passionnent aujourd'hui à ce qui fera tendance demain. L'inscription à Threads nécessite un compte Instagram existant, ce qui donne à la plateforme un avantage de départ significatif.



En effet, elle ne part pas de zéro, contrairement à d'autres concurrents potentiels. Cependant, Threads ne fait pas l'impasse sur la collecte de données. L'application recueille des informations sur votre téléphone, y compris les données de localisation, les achats et l'historique de navigation. Cette collecte de données pourrait soulever des questions sur la protection de la vie privée, un sujet de plus en plus préoccupant pour les utilisateurs de réseaux sociaux.