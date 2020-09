TikTok : l’offre d’Oracle retenue mais un risque de bannissement qui subsiste

Les quelques sources qui ont pu obtenir certains détails sur l’opération impliquant ByteDance, maison-mère de TikTok, et Oracle estiment que l’opération pourrait être une séparation pure et simple du fonctionnement de TikTok. Oracle, américaine, gérerait et conserverait les données des utilisateurs américains, répondant ainsi en partie à la question des soupçons d’espionnage qui ont poussé Donald Trump à demander la vente du réseau social. ByteDance, chinoise, conserverait le fonctionnement technique, et surtout l’algorithme.



Cette hypothèse pourrait découler de la décision de Pékin de contrecarrer la vente en interdisant la cession de technologies liées à l’Intelligence Artificielle détenues par des compagnies chinoises à des entreprises étrangères. Mais une telle option risque de ne pas suffire au gouvernement américain : Donald Trump exigeait que l’ensemble des opérations de TikTok soient transférées et gérées par une entreprise américaine, d’où sa demande de vente et non de partenariat.