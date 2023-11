Titres-restaurant : sanction historique confirmée pour le secteur

La cour d'appel de Paris a récemment confirmé la sanction initiale prononcée par l'Autorité de la concurrence en 2019 contre quatre acteurs majeurs du marché des titres-restaurant : Sodexo, Edenred, Natixis Intertitres et Up. Ces entreprises ont été reconnues coupables de pratiques anticoncurrentielles, verrouillant ainsi le marché. La décision intervient dans un contexte où l'utilisation des titres-restaurant est sous les feux des projecteurs, soulignant l'importance de cette affaire pour le secteur.



Les entreprises incriminées ont été sanctionnées pour deux types de pratiques anti-concurrentielles. La première concernait l'échange d'informations commerciales sensibles entre concurrents, facilitant ainsi une collusion sur un marché en croissance. Cette entente a permis aux entreprises impliquées de maintenir une stabilité dans leur position respective sur le marché. Le second grief portait sur l'instauration de conditions d'adhésion à la CRT (Commission de Régulation des Titres-Restaurant) jugées non objectives, discriminatoires et manquant de transparence. Ces conditions auraient également découragé l'innovation, notamment en ce qui concerne l'émission de titres-restaurant dématérialisés.