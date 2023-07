TotalEnergies a-t-elle profité du gaz liquéfié russe ?

Un porte-parole de Shell a souligné l'existence d'un « dilemme entre faire pression sur le gouvernement russe pour ses atrocités en Ukraine et assurer un approvisionnement énergétique stable et sûr », ajoutant que la décision des compromis à faire incombe aux gouvernements. De son côté, TotalEnergies a déclaré avoir initié « la suspension progressive des actifs russes tout en veillant à poursuivre l’approvisionnement en GNL de l’Europe ».



L'entreprise française a également rappelé son devoir de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Europe dans le cadre de contrats à long terme, qu'elle se doit d'honorer tant que les gouvernements européens ne prennent pas de sanctions contre le gaz russe. Bien que le commerce du GNL russe soit juridiquement légal, les bénéfices qu'il génère soulèvent des questions éthiques et politiques majeures. Selon Global Witness, il est temps pour les gouvernements du Royaume-Uni et de l'Union Européenne d'agir pour mettre fin à cette situation complexe et controversée.