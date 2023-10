TotalEnergies menace de lever le plafond des prix du carburant

Dans le cadre du projet de loi de finance pour l'année 2024, des propositions législatives visent à prolonger certaines taxes sur le secteur énergétique. Notamment, les élus du groupe Renaissance s'apprêtent à présenter deux mesures qui prolongeraient d'un an la taxe sur les « superprofits » des entreprises pétrolières et sur les producteurs d'électricité. Ces taxes étaient initialement destinées à expirer le 31 décembre.



Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a exprimé son mécontentement face à cette éventualité lors de l'inauguration d'une station-service 100% électrique à Lyon. Il a affirmé que si ces nouvelles taxes étaient adoptées, son groupe pourrait renoncer à maintenir le prix du sans-plomb et du gasoil à 1,99 euro par litre dans ses stations-service. « Si l'État nous ajoute des taxes, on reconsidérera la mesure », a-t-il déclaré.