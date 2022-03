TotalEnergies n'investira plus en Russie

L'invasion russe en Ukraine provoque le contingentement de l'économie russe de tous les côtés. L'activité gazière et pétrolière du pays est lui aussi particulièrement visée, avec une pression énorme sur les groupes énergétiques occidentaux pour qu'ils cessent de travailler avec des entreprises russes. BP a annoncé son désengagement au capital de Rosneft, dont il possède 19,75% du capital. Shell a emboîté le pas avec la cession de ses parts dans des projets communs avec Gazprom.



C'était au tour de TotalEnergies d'annoncer ses mesures pour se conformer aux sanctions européennes et occidentales contre la Russie. Le géant français dit ainsi « approuver l'étendue et la force des sanctions mises en place par l'Europe et les mettra en oeuvre quelles que soient les conséquences (en cours d'évaluation) sur la gestion de ses actifs en Russie ». Il n'est désormais plus question d'apporter de capitaux pour de nouveaux projets en Russie.