Tourisme : 460 milliards de pertes au premier semestre 2020

L’OMT, branche de l’ONU, a dévoilé le 15 septembre 2020 sa première estimation sur l’impact de la Covid-19 sur le secteur touristique mondial. Les pertes se chiffreraient à 460 milliards de dollars, à cause notamment du confinement des populations, des annulations massives de voyages et de la crainte de la Covid-19 qui a paralysé les touristes même après la fin des restrictions.



Pour le secteur touristique, c’est une véritable catastrophe qui, de plus, n’est pas terminée. De nombreux pays ont maintenu ou ont réinstauré des restrictions sur les voyages internationaux en provenance des pays les plus touchés par celle qui ressemble de plus en plus à une « deuxième vague » de contaminations. La saison estivale, par exemple, n’a pas pu être intégralement sauvée… et n’est pas comptabilisée dans cette première estimation de l’OMT. Tout comme ne l’est pas la saison hivernale qui approche et inquiète.