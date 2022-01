Transport aérien : la polémique sur les vols à vide enfle en Europe

La déclaration du patron de Lufthansa continue de faire réagir partout en Europe. Avant Noël, Carsten Spohr avait expliqué qu'en raison de la demande faible en janvier, la compagnie aérienne allait devoir réduire le nombre de ses vols, mais qu'elle allait tout de même effectuer 18.000 vols « inutiles en plus » cet hiver. Dans un contexte de lutte contre les réchauffements climatiques, faire voler des avions à vide est une aberration environnementale, mais voilà : les transporteurs n'ont pas le choix s'ils veulent conserver leurs « slots ».



Ces « slots », ou créneaux horaires précis, sont indispensables pour faire décoller et atterrir des avions dans les aéroports européens. Si une compagnie aérienne n'occupe pas 80% d'entre eux, alors les créneaux sont redistribués à la concurrence. C'est la règle du « use it or lose it », qui a été suspendue en mars 2020, en raison de la crise sanitaire et des restrictions dans les transports aériens.