Twitter : Elon Musk s'en prend publiquement à Apple

Apple aurait arrêté d'acheter de la publicité sur Twitter, mettant en péril l'équilibre financier du réseau social. C'est du moins l'accusation d'Elon Musk qui s'en est publiquement pris au constructeur informatique dans une diatribe sur Twitter. Le milliardaire se demande si « Apple déteste la liberté d'expression en Amérique », une manière pour lui de placer le débat sur un terrain très politique sur lequel il est plus à l'aise.



Depuis son rachat de Twitter il y a quelques semaines, le réseau social est plongé dans le chaos avec des coupes claires dans les effectifs, des changements incessants dans le modèle économique et une politique qui restaure des comptes parmi les plus toxiques. Dans ces conditions, tous les annonceurs ont pris peur et la plupart d'entre eux ont mis en pause leurs achats de publicité. Apple ne fait pas exception.