Uber met fin à ses développements de conduite autonome

C'est pourquoi Uber a décidé de céder sa division de recherche en conduite autonome à Aurora, une start-up fondée par des anciens de Google et de Tesla qui sont eux aussi très impliqués dans le développement de ces technologies. Uber se recentre donc sur son cœur de métier, tout en misant beaucoup sur les livraisons de repas et de courses. Des activités qui permettent à l'entreprise de maintenir la tête hors de l'eau, alors que le transport de personnes a du plomb dans l'aile.



Pour Uber, tout n'est cependant pas terminé pour la conduite sans chauffeur. Le groupe a en effet signé un partenariat avec Aurora pour utiliser les technologies développées par la start-up. Plus précisément, les véhicules mis au point par Aurora intégreront la flotte d'Uber. Un projet de long terme, car la technologie n'est pas complètement au point et les législateurs doivent encore donner leur feu vert.