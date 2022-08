Uber se lance dans la vente de billets de train, de bus et bientôt d’avion

Uber est en phase de test au Royaume-Uni d’un système de réservation de trajet en prenant le bus et le train. En partenariat avec la start-up de voyage allemande Omio, cette expérience promet de proposer une application sur laquelle il sera possible de trouver « toutes vos options de voyage en un seul endroit ». Uber de son côté souhaite créer « une expérience de voyage porte-à-porte transparente à travers le Royaume-Uni ».



Son partenariat avec Omio lui permet d’avoir accès à plus de 1.000 fournisseurs de transports dans 37 pays différents. Parmi ces fournisseurs de transports on trouve des compagnies de transports ferroviaires, des compagnies d’autocars et bus, mais également des compagnies aériennes. Parmi les compagnies de transports couvertes par Omio, il y a notamment Air France, Delta, Eurolines, la SNCF, Ryanair, Greyhound, Renfe, ou encore easyJet, etc.