Un contrôle technique pour les voitures sans permis

Dès l'année prochaine, les deux et trois roues motorisés ainsi que les voitures sans permis seront soumis à un contrôle technique obligatoire. Cette mesure, attendue après de longues discussions, marque un tournant dans la politique de sécurité routière française. Les véhicules concernés devront passer leur premier contrôle technique selon un calendrier échelonné basé sur leur année d’immatriculation. Ainsi, les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 seront les premiers concernés en 2024.



La périodicité du contrôle technique pour ces nouvelles catégories de véhicules suit un schéma particulier. Après le premier contrôle cinq ans après l'immatriculation, les contrôles suivants auront lieu tous les trois ans. Cette fréquence est plus espacée comparée à celle des voitures particulières. Les éléments contrôlés, au nombre de 78 points pour les deux et trois roues et les voitures sans permis, seront moins nombreux que pour les véhicules légers mais couvriront des aspects essentiels comme les équipements de freinage, la direction, les feux, et les émissions polluantes.