Un été pas si mauvais pour la SNCF

Il reste des points noirs, notamment sur les destinations étrangères. L’Eurostar et le Thalys enregistrent des trafics passagers divisés par deux par rapport à l’été dernier. En l’espèce, la SNCF n’est pas seule à décider pour ces lignes, l’entreprise doit aussi respecter les mesures sanitaires mises en place par les pays voisins. Autre difficulté, si le transporteur parvient à sauver les meubles, c’est aussi en raison des promotions pour relancer le trafic.



La SNCF a mis en vente 5 millions de billets à prix cassé pour le TGV et les Intercités. Des voyages facturés 49 euros, ce qui entame les marges (la SNCF a écoulé 3 millions de ces billets). Il faut également prendre en compte que les voyageurs ne réservent plus longtemps à l’avance, « tout se fait à la dernière minute », décrit Alain Krakovitch. Un changement dans le mode de consommation lié au contexte sanitaire, et qui ne permet aucune anticipation.