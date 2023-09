Un niveau de vie en chute libre au Royaume-Uni

Selon une étude publiée par le centre de réflexion Resolution Foundation, le niveau de vie des Britanniques est en forte baisse, notamment pour les familles les plus modestes. Ces dernières devraient être davantage affectées dans les mois à venir en raison de l'augmentation des impôts, de la fin des aides au coût de la vie, et de la hausse du coût du logement. L'augmentation des taux de la Banque d'Angleterre visant à contrôler l'inflation a également eu un impact négatif sur les ménages, faisant augmenter notamment les mensualités des prêts immobiliers.



Bien que l'inflation soit en baisse et que les revenus moyens augmentent plus rapidement que les prix, cette amélioration ne semble pas suffisante pour inverser la tendance. D'après la Resolution Foundation, « les revenus d'un ménage typique en âge de travailler devraient être inférieurs de 4% » pour l'année fiscale 2024-2025 par rapport à cinq ans plus tôt.