Une Nation numérique mieux protégée

Les enjeux de résilience véhiculés par l’explosion du numérique doivent nous conduire à régénérer le concept de défense territoriale et civile. Nous devons en effet, à cet égard et plus largement face aux menaces hybrides, nous préparer à des guerres qui ne soient pas que « militaires ».



Au plan national, il est possible de s’appuyer sur l’organisation actuelle. Mais l’idée d’un secrétariat général de la résilience numérique pourrait aussi être considérée, sur le modèle, mutatis mutandis, du secrétariat général à la mer. En effet, la résilience numérique, et les menaces en matière de cyber qui lui sont associées, ne se superpose pas au seul domaine de la défense et de la sécurité que couvre le SGDSN. Il existe des volets essentiels liés aux politiques éducatives, d’emploi et de formation, industrielles et d’innovation, pour ne citer que ces exemples.



L’ANSSI, qui est une agence d’exécution, pourrait alors être le service opérationnel de ce secrétariat général, ce qui favoriserait une stratégie transversale concrète. Dans ce schéma, les armées conserveraient le volet offensif du cyber et la cyberdéfense, le ministère de l’Intérieur se concentrant sur le volet des signalements et enquêtes. Ce secrétariat général serait ainsi polarisé sur les défis de la résilience dans leurs différents aspects.



Au plan local, une stratégie territoriale en déclinaison d’une doctrine nationale pourrait être mise en place, avec un comité de pilotage sous l’égide du préfet de département, réunissant les principaux acteurs publics et privés. Chaque préfet de département pourrait également disposer dans son cabinet d’une cellule projetée de l’ANSSI, qui serait complétée au niveau de chaque préfecture de région (ou de zone) par un véritable service déconcentré.



Le projet le plus important des prochaines années sera, en toute hypothèse, de construire un monde numérique que nous maîtrisons, dans lequel nous avons envie de vivre, et qui fait du numérique une force avant d’être une vulnérabilité. Le défaitisme n’est pas de mise face à l’importance vitale de l’enjeu, et alors que nous disposons d’atouts et d’acteurs nombreux. Le désenclavement mental est devenu une exigence, face à un défi considérable de sécurité, d’indépendance et même de civilisation. L’effort doit porter sur la sécurité par conception, l’architecture sécurisée et la sécurité d’usage, dans un double but : notre liberté d’action en tant que citoyen et Nation numériques.