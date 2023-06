Unédic : les finances se portent de mieux en mieux

L'Unédic prévoit des soldes positifs pour la période 2023-2025. En effet, l'organisme anticipe un excédent de 4,4 milliards d'euros en 2023, de 5,4 milliards en 2024, et de 8,7 milliards d'euros en 2025. Ces chiffres sont le reflet d'une amélioration notable de la situation financière de l'Unédic, qui a enregistré un excédent de 4,3 milliards d'euros en 2022.



L'organisme prévoit également une augmentation de ses recettes grâce à une hausse des cotisations et de la masse salariales. En théorie, de nombreux salariés devraient voir leur rémunération augmenter d'ici à 2025, ce qui entraînera une augmentation correspondante des cotisations pour l'assurance-chômage. De quoi lui permettre de combler le trou historique de 2020, au moins. Cette année-là, la pandémie et les mesures mises en place lui ont coûté plus de 17 milliards d’euros.