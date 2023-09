« Unhappy hour » : les pubs anglais augmentent le prix de la bière

Environ 800 établissements sur les 4.000 appartenant à Stonegate Group, un leader du marché des pubs au Royaume-Uni, ont adopté le « surge pricing », autrement dit une tarification dynamique pour la bière pression. Selon le New York Times, les chaînes Slug & Lettuce et Craft Union de Stonegate proposent des pintes de bière qui sont 20 pence (environ 23 centimes d'euro) plus chères durant des heures spécifiques, généralement le soir et le week-end. Ce n'est pas la première fois que Stonegate recourt à cette stratégie; des augmentations similaires ont été mises en place pendant les matchs de football qui attirent une grande affluence.



Stonegate, qui a enregistré des pertes de 23 millions de livres sterling (26,76 millions d'euros) au premier trimestre de cette année, justifie cette mesure par la hausse des coûts opérationnels et l'impact de l'inflation sur des postes comme l'énergie. Ce contexte économique difficile a contraint certains pubs à fermer leurs portes. En juillet dernier, le prix moyen d'une pinte de bière blonde pression au Royaume-Uni atteignait 4,31 livres (5 euros), contre 4 livres (4,65 euros) l'année précédente, selon l'Office britannique des statistiques.