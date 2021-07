Vaccin covid et assurance emprunteur : la FFA dément une fake news virale

Quasiment obligatoire en cas de crédit immobilier, pour diverses raisons, l’assurance emprunteur est une part importante du coût total du crédit immobilier et de la sécurité concernant le projet immobilier en lui-même. Or, selon une fake news qui a commencé à se propager en vidéo puis sur l’ensemble des réseaux sociaux, le fait de se faire vacciner contre la Covid-19 rendrait caduque cette assurance.



La campagne de désinformation met en avant une soi-disant clause présente dans les contrats d’assurance emprunteur qui interdirait la participation à des « expérimentations médicales » sous peine de ne plus être couvert par l’assurance. Or, et c’est une fake news répandue chez les anti-vax, le vaccin contre la Covid-19 serait encore en phase d’expérimentation.