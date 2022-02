Valeo : une nouvelle stratégie pour les besoins des mobilités

La société va porter ses efforts de développement de l'activité d'abord dans l'électrification : Valeo va développer avec Renault un moteur électrique sans terres rares. Les systèmes avancés d'aides à la conduite (ADAS pour « advanced driver-assistance systems ») font aussi partie de cette stratégie : les deux marchés vont bénéficier d'une « hyper croissance pendant 15 ans », assure Christophe Périllat, le nouveau directeur général.



Deux autres « mégatendances » ont été identifiées par Valeo : l'éclairage sur la face avant des véhicules qui gagne de l'espace en raison de la disparition de la calandre, et « l'expérience intérieure ». Les véhicules de plus en plus autonomes laissent plus de temps libre aux passagers, qu'il va falloir occuper. Enfin, l'entreprise va fournir des moteurs pour les constructeurs de vélos électriques, une autre tendance lourde du secteur des mobilités.