Vente Vincent Van Gogh : Benoit Landais, un expert qui a l’œil

Quelle est votre parcours, depuis combien de temps étudiez-vous les œuvres de Van Gogh ?

Mon parcours est atypique. On ne sait comment les choses commencent, mais, fils de conservateur de musées, j’ai dû tomber dans la potion magique assez tôt.

J’ai eu des activités variées, dont un tour du monde à la voile, l’écriture, la critique d’art et me consacre entièrement à l’œuvre et la vie de Vincent depuis trente ans maintenant.



Dans quelles circonstances avez-vous été sollicité pour l'expertise du Buste du berger et de Tête de paysanne de Vincent Van Gogh ?



Ma participation, à la fin des années 1990, à diverses polémiques sur de faux tableaux conservés aux catalogues et sur les œuvres non reconnues, m’ont valu une notoriété suffisante pour que de (très) nombreux possesseurs de « Van Gogh possibles » me sollicitent pour avis. Je suis devenu un « second opinion doctor ». Plusieurs collectionneurs ou marchands cherchent les van Gogh oubliés, comme d’autres cherchent des trésors. Ils viennent alors frapper à ma porte pour confirmation ou infirmation de leur intuition.



Pouvez-vous décrire les grandes étapes d'une expertise comme celle-ci ?



A la racine de la conviction, il y a toujours les mêmes choses. Pour qu’une œuvre puisse être un Vincent il faut qu’elle soit puissante, si l’on préfère qu’elle marque, qu’on ne puisse l’oublier facilement. Un sujet de Vincent n’est pas celui d’autres artistes, il a très tôt une place et une approche à part. Ensuite, dans les cas où nous n’avons ni provenance, ni signature, ni référence dans la correspondance de Vincent, notre meilleur informateur, il s’agit de comparer au connu, de confronter au socle fiable et d’espérer reconnaître la main. Un peintre, et singulièrement Vincent qui se distingue de tous, possède un dictionnaire de touches, celles qui lui viennent spontanément. La mémoire visuelle joue un grand rôle. En découvrant une touche, une séquence ou un ensemble, on est rapidement capable de dire : j’ai vu cela ailleurs et d’aller rechercher pour vérifier s’il s’agit bien de la même chose. Certains cas sont plus délicats que d’autres, mais aucun ne doit résister à l’examen. Les logiciels de traitement d’image offrent des possibilités considérables d’investigation, permettant la mise en évidence de similitudes indépendantes de l’œil de l’observateur.



Qu'est qui vous a frappé dans ces tableaux ? Ont-ils des qualités singulières ?



Pour les deux portraits de gens de la campagne, la réponse a été immédiate : par Vincent à Nuenen ! Pour le Berger, le rude traitement du visage, le regard étonnant aux orbites creusées, nous sommes dans ce qu’il veut faire, résumer des types caractéristiques avec une grande économie de moyens. La question n’était pas vraiment complexe. Quand une œuvre est signée avec tant d’autorité (toutes les signatures de Vincent sont différentes mais présentent des caractéristiques communes), il suffit de vérifier si la couleur exacte de la signature, parmi des millions de nuances, est présente ailleurs dans la peinture.



On écarte ainsi définitivement l’éventualité d’une signature ajoutée sur l’œuvre d’un tiers. Fabriquer une fausse signature est sans doute aisé, mais peindre un portrait qui tienne si bien n’est pas à la portée d’un faussaire. Eux ne font que singer, peignent mal, leurs produits dérivent de choses connues. La présence de couleurs complémentaires, singularité « vincentesque » quand leur mélange est à l’origine des tons neutres (les "tons rompus"), date le Berger au plus tôt de l’été 1884, quand il commence à appliquer les principes appris de Charles Blanc et hérités de Choiseul.



Il suffisait ensuite de rechercher si Vincent évoquait un portrait de berger. Sa correspondance évoque un unique "grand buste de berger" en octobre 1884… toile présumée disparue ! Plusieurs experts avaient attribué le tableau à Vincent, mais aucun n’avait remarqué qu’il s’agissait du berger, malgré l’évidence du chapeau cloche, de la barbe, des cheveux longs ou de la veste à boutons dorés. Ce point découvert, il ne saurait y avoir d’hésitation. Le Berger est le premier de la série de têtes de paysans que Vincent entreprend après avoir vu son ami Anton Van Rappard peindre chez lui, en une semaine, une dizaine de têtes qu’il trouvait très belles. Il nous montre quel portraitiste il est d’emblée, nulle surprise qu’il place ensuite la figure au sommet de son art.