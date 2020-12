Vers la fin de l’hégémonie bancaire ?

Pas du tout. Plus que jamais les grandes banques, comme les plus grandes compagnies d'assurances, sont sûres de la pleine garantie de l'Etat. Il s'agit d'un secteur en quasi-faillite, privé mais grassement subventionné par des avantages fiscaux et la manne monétaire des mesures de "quantitative easing" de la Banque centrale européenne. Ces mesures dites "non conventionnelles" offrent discrètement un cadeau de 50 milliards annuels aux banques privées européennes en toute discrétion. Les banques et leurs clients n'ont aucun souci immédiat à se faire, mais les banquiers restent privés, confortables, subventionnés et très bien payés tandis que les déposants et les contribuables sont déjà, et seront tondus par la disparition des taux d'intérêt, la fiscalité future et l'inflation...