Vers une pénurie de pétrole en fin d'année ?

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment indiqué dans son rapport mensuel que le monde pourrait faire face à une importante pénurie de pétrole dès la fin de l'année, à partir du quatrième trimestre. Ce scénario est attribué à la décision prise par l'Arabie saoudite et la Russie de prolonger les coupes de production. Le déficit résultant pourrait atteindre un million de barils par jour pour les pays de l'OPEP+, augmentant ainsi la volatilité sur les marchés pétroliers.



Selon l'AIE, l'offre extérieure à l'alliance OPEP+ a jusqu'à présent réussi à compenser ces réductions, avec les États-Unis et le Brésil augmentant leur production de 1,9 million de barils par jour entre janvier et août, et l'Iran, en dépit des sanctions, augmentant sa production de 600.000 barils par jour. Néanmoins, cette compensation serait insuffisante à partir du mois de septembre.