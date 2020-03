Vers une récession en Europe en 2020

Devant les caméras de BFM , le commissaire européen au Marché intérieur n'y est pas allé par quatre chemins :« Avant la crise, on était aux autours de 1,4% [de croissance] sur l'ensemble du continent. Et là, on pense qu'on va avoir un impact entre 2 et 2,5% ». L'impact de la crise sanitaire sur les économies du vieux continent s'annonce donc particulièrement important. Pour Thierry Breton, l'important est « d'accompagner les entreprises et leur permettre de faire face à leurs échéances de liquidités ». Les États ont mis sur pied des plans de soutien aux montants « considérables ».Les banques doivent jouer leur rôle, explique encore le commissaire français. Au delà des dispositifs nationaux, il en appelle à une concertation et une coordination au sein de l'Union. Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui lundi avec Angela Merkel sur le sujet, ainsi qu'avec Ursula van der Leyen la présidente de la Commission européenne.