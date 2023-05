Voitures électriques chinoises : une menace à 24 milliards d'euros pour l'Europe

Bien qu'elles ne soient pas encore omniprésentes dans nos rues, les voitures électriques fabriquées en Chine sont une source croissante d'inquiétude pour l'industrie automobile européenne. Selon une récente étude d'Allianz Trade relevé par Caradisiac, ces véhicules pourraient représenter une perte annuelle de sept milliards d'euros pour les constructeurs du vieux continent. Les importations de voitures électriques chinoises pourraient entraîner une baisse de la production économique de l'UE de plus de 24 milliards d'euros d'ici 2030, soit environ 0,15% du produit intérieur brut (PIB) de la région.



Selon Allianz Trade, ce sont l'Allemagne, la Slovaquie et la République tchèque qui pourraient être les plus touchées, avec un impact allant de 0,3 à 0,4 % de leur PIB. Le rapport rappelle également que l'Europe est le premier exportateur mondial de véhicules, générant un excédent commercial annuel de 70 à 110 milliards d'euros au cours de la dernière décennie. L'essor des exportations de voitures électriques de la Chine, qui a connu une augmentation de 121 % en 2022 par rapport à 2021, menace cette domination.