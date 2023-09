Volvo cessera la production de voitures diesel dès 2024

L'annonce de Volvo s'inscrit dans un contexte plus large de bouleversement du marché automobile européen, notamment en raison de la chute des ventes de modèles diesel après le scandale des émissions polluantes de Volkswagen en 2015. Les constructeurs automobiles ont depuis réduit progressivement le nombre de modèles diesel disponibles sur le marché. En 2015, les véhicules diesel comptaient pour plus de 50% des ventes de voitures neuves en Europe. Selon les données les plus récentes, cette part est désormais de seulement 14%.



En août dernier, Volvo Cars a déclaré que 33% de ses ventes étaient constituées de modèles entièrement électriques ou hybrides, sans pour autant spécifier la part des moteurs diesel dans les 67% restants. la décision de Volvo Cars d'abandonner le diesel et de s'orienter vers l'électrification complète s'aligne non seulement avec ses objectifs internes, mais aussi avec les transformations majeures que connaît l'industrie automobile.