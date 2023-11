WeWork en faillite

L'annonce du dépôt de bilan de WeWork n'est que l'apogée d'une série de revers financiers pour l'entreprise américaine. Les pertes cumulées, s'élevant à plus de 16 milliards de dollars, et une valorisation qui a plongé de 47 milliards en janvier 2019 à une somme dérisoire, illustrent la détérioration progressive de sa situation économique. Celle-ci survient malgré l'éviction de son fondateur, Adam Neumann, il y a quatre ans, dans un contexte de mécontentement généralisé envers sa gestion. La gouvernance actuelle, avec David Tolley à sa tête, s'est donc trouvée confrontée à une tâche herculéenne : redresser une entreprise profondément endettée et dont la stratégie n'a cessé d'être remise en question.



WeWork s'est engagé dans une démarche de restructuration, à en croire les déclarations de son PDG. L'accord d'aide à la restructuration signé avec les principaux créanciers vise à réduire considérablement la dette de l'entreprise. Tolley assure que les opérations mondiales de WeWork se poursuivront normalement, malgré la nécessité de réajuster le portefeuille de baux commerciaux de l'entreprise. Cela implique cependant la fermeture de certains sites, comme celui de plusieurs bureaux à New York, ce qui a provoqué des réajustements pour les télétravailleurs habitués à ces espaces.