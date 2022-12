Affaire « Cambridge Analytica » : Facebook verse 725 millions de dollars pour éviter le procès

Le procès sur l'exploitation des données entre Facebook et des utilisateurs du réseau social n'aura pas lieu. Depuis 2018, le réseau social était accusé par des plaignants américains regroupés dans une action collective d'avoir autorisé l'exploitation indue de leurs données privées à des tiers. Et plus particulièrement à Cambridge Analytica, une entreprise britannique qui a mis la clé sous la porte depuis.



Cambridge Analytica a utilisé les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook au bénéfice de la campagne présidentielle de Donald Trump, en 2016. Il s'agissait d'orienter favorablement le vote de millions d'électeurs américains, ce que la firme a parfaitement réussi. En août 2022, une entente était signée entre les plaignants et Meta, la maison-mère de Facebook.