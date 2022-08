Allemagne : la facture de gaz des ménages va exploser

Sur les marchés de gros, le prix du gaz a explosé depuis le début de la guerre en Ukraine, poussé par les tensions géopolitiques. Les fournisseurs en payent le prix : obligés d’acheter plus cher, ils ne peuvent plus respecter les engagements des contrats avec les clients et le risque de faillite est réel. En France, notamment, certains ont mis la clé sous la porte quand d’autres ont revu à la hausse leurs tarifs ou demandé des garanties aux clients.



La situation est la même pour tous les fournisseurs de gaz indépendants, et l’inquiétude grandit. Le risque de faillites en cascade est faible mais pas nul, si bien que les gouvernements tentent de trouver des solutions. En Allemagne, ce sont les ménages et les entreprises qui seront mis à contribution, via une nouvelle taxe annoncée lundi 15 août 2022.