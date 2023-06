Allocation chômage : une hausse dérisoire face à l'inflation galopante

L'Unédic, l'organisme qui gère l'Assurance chômage en France, a annoncé le 27 juin 2023 une augmentation des allocations chômage de 1,9% à partir du 1er juillet 2023. Cette hausse, bien que bienvenue, est considérée comme dérisoire par les syndicats. En effet, elle est très inférieure à l'inflation actuelle, qui s'établit à 5,1% sur un an selon l'Insee.



La situation est encore plus préoccupante lorsque l'on considère l'inflation sur les produits alimentaires, qui reste au-dessus des 15%. Cette inflation élevée affecte particulièrement les ménages les plus modestes, dont beaucoup sont des allocataires. Les syndicats, dont la CGT, ont demandé une augmentation plus significative des allocations, afin de garantir un minimum de 10 euros par jour pour tous les allocataires et de prévenir le risque de pauvreté.