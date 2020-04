Amazon suspend temporairement ses entrepôts français

Ce mardi, le tribunal de Nanterre obligeait Amazon à distribuer uniquement des produits d'hygiène, sanitaires et alimentaires. Une décision contestée par l'entreprise, qui a finalement décidé de suspendre l'activité dans ses six entrepôts français pendant cinq jours, jusqu'au lundi 20 avril inclus. Le groupe va évaluer les risques sanitaires qui pèsent sur ses salariés : ils sont plus de 10.000 en France dont 6.500 en CDI et 3.600 intérimaires. Amazon assure que ses employés seront payés à 100% de leur rémunération, mais sans dire si l'État allait mettre la main à la poche via le dispositif de chômage partiel.



La justice, saisie en référé par le syndicat Solidaires, a imposé cette restriction aux produits dits essentiels pendant une période d'un mois, avec une astreinte d'un million d'euros par jour en cas de non-respect de la décision. La facture pouvait rapidement grimper en cas de poursuite de l'activité… « Considérant la complexité inhérente à nos activités logistiques et l’amende d’un million d’euros par infraction imposée par le tribunal, le risque de contrevenir à la décision était trop élevé », a expliqué Amazon sur Twitter.