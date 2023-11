Appel à investissements massifs : l’Afrique partirait bien par le rail

Les dettes des pays africains deviennent de plus en plus insoutenables ; ce qui peut être rédhibitoire pour de réelles transformations impérieuses pour autant. Les Etats africains peuvent toutefois compter sur le soutien de la Banque Mondiale qui assurait les participants au forum de Dakar via la voix de son représentant, des taux avantageux des prêts que cette dernière octroie et qui serait autour de 1%.



D’un autre côté, les opérateurs privés investissant dans les pays d’Afrique doivent s’inscrire dans une démarche engageante et transparente de volonté de développement du pays où ils se trouvent. Le coût du transport au sein du continent africain est prohibitif et est en défaveur des capacités d’investissement et de consommation. L’étude commandée en 2018 par l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) montre que l’acheminement intérieur sur l’Afrique centrale coûte, en moyenne, plus de 6 fois le prix d’importation payé entre Anvers en Belgique et le port de débarquement des marchandises dans la même région d’Afrique centrale (10). Et on ne peut qu’applaudir quand Mohamed Diop, Directeur Régional Afrique Atlantique du groupe AGL (Africa Global Logistics) affirme que les opérateurs gérant les ports en Afrique doivent prendre leurs parts de responsabilité et investir dans le ferroviaire. Selon lui « On ne peut pas investir dans des pays, amener les marchandises jusqu’au port et demander aux Etats de se débrouiller pour les transporter vers les clients finaux. La connectivité de l’Afrique passera par la voie ferroviaire ». Le rapport de 2013 du Sénat français relevait que « le coût du transport à l’intérieur des pays est au moins le double des coûts similaires en Asie et en Amérique latine. En conséquence, les entreprises africaines de moindre envergure sont incapables de soutenir la concurrence sur la scène internationale »



Il en ressort aussi un besoin de tourner la page de certains contrats léonins dont ont souffert plusieurs pays d’Afrique. Certains experts évoquèrent même l’idée de contractualisation des prêts et financements en monnaie locale pour éviter la dépendance des politiques monétaires étrangères. Avec une intelligence économique et une prospective sérieuse, on pourra dire que Dakar a été un tournant. Mais ce continent doit saisir également les opportunités qu’apportent la digitalisation et l’Intelligence Artificielle pour une industrie et des systèmes ferroviaires hautement performants. Elle doit être aux avant gardes de ces sujets dans le montage de ses projets ferroviaires. Il s’agira notamment de la bonne prise en compte des menaces et risques sur des produits et solutions numériques garantissant la sécurisation des projets ferroviaires et par conséquent des services de qualité et résilients.