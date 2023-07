Apple dans la tourmente : une amende d'un milliard d'euros ?

L'objet du litige ? Les commissions prélevées par Apple sur son App Store. Chaque fois qu'une transaction est effectuée sur cette plateforme (achat d'application, d'abonnement ou de contenu in-app), Apple s'arroge entre 15 et 30% du montant total. Pour Sean Ennis, professeur de politique de la concurrence à l'Université d'East Anglia, ces frais sont non seulement excessifs, mais ils sont aussi le reflet d'un monopole exercé par Apple sur la distribution d'applications pour ses appareils.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple se retrouve dans le viseur pour ses pratiques monopolistiques. L'année dernière, la firme a été mise en cause pour son système de paiement Apple Pay. De plus, en Europe, Apple devra faire face à des changements majeurs, notamment l'obligation d'adopter des ports USB-C pour ses iPhones dès 2024 et d'autoriser le téléchargement d'applications en dehors de son App Store.