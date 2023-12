Auchan et Intermarché reprennent des centaines de magasins Casino

Le conseil d'administration de Casino a pris une décision cruciale concernant la cession de centaines de magasins : Intermarché et Auchan ont été choisis pour la reprise de 313 de ses supermarchés et hypermarchés. Cette vente, qui a été longuement débattue depuis sa mise sur le marché fin novembre, a attiré l'intérêt de plusieurs grands noms du secteur, notamment Leclerc, Lidl, Système U, et surtout Carrefour. Ce dernier, ayant récemment acquis le réseau Cora, avait conditionné son offre à l'acquisition conjointe de 7.000 supérettes de proximité, une condition qui n'a finalement pas été remplie.



Intermarché et Auchan ont proposé 200 millions d'euros de plus que leur offre initiale, démontrant ainsi leur engagement et leur détermination. Outre l'aspect financier, ces deux acteurs bénéficient de liens préexistants avec Casino, un facteur qui semble avoir joué en leur faveur. Intermarché, déjà allié à Casino pour certains achats et ayant acquis 195 magasins de ce dernier, renforce ainsi sa position. De plus, la promesse de reprendre tous les employés des magasins concernés a été un avantage significatif, surtout face aux inquiétudes sociales soulevées par les syndicats de Casino.