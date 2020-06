Bayer : 11 milliards de dollars pour régler les litiges autour du Roundup

L'accord annoncé cette semaine par le géant allemand de la chimie, propriétaire du Roundup depuis l'acquisition de Monsanto, vise à mettre un terme à 75% des litiges concernant le pesticide. Ce dernier concentre 125.000 plaintes au total, enregistrées ou pas devant les tribunaux, déposés par des particuliers américains qui estiment que le produit est responsable de leur cancer. L'entreprise effectuera un paiement compris entre 8,8 et 9,6 milliards de dollars — dont une allocation pour couvrir les cas non résolus — afin de résoudre les litiges en cours. Bayer ajoute 1,25 milliard pour soutenir un accord de classe distinct pour les éventuels litiges futurs.



La somme avancée par le groupe ne signifie pas pour autant qu'il reconnaît sa responsabilité ou sa faute dans ce dossier. Une des avocates des victimes, Jennifer Moore, a expliqué que ce règlement était important pour ses clients, « car il s'agit d'une bataille longue et ardue et il rend justice à nos clients ». Ces onze milliards de dollars sont jugés « financièrement raisonnables » par Werner Baumann, le président du directoire de Bayer. Un contentieux sur plusieurs années ferait en effet courir des « risques financiers importants ». L'accord met ainsi en place un « mécanisme clair » de gestion des risques pour les futurs litiges potentiels.