Brexit : pour Emmanuel Macron, les 27 ne sont pas là pour faire plaisir à Boris Johnson

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a mis les points sur les « i » il y a quelques jours, en demandant à ses compatriotes de se préparer à l'éventualité d'un « no deal », l'absence d'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. De nombreux points de blocage subsistent, sur les eaux de pêche mais aussi sur bien d'autres. À l'issue d'un sommet européen, Emmanuel Macron a explique que le problème était « loin d'être seulement la pêche, il est beaucoup plus fondamental » : « l'état de nos discussions n'est pas que nous serions en train d'achopper sur la pêche, c'est un sujet tactique utilisé par les Britanniques, car en cas de no deal ce serait le seul sujet ou Boris Johnson pourrait dire: j"ai gagné" », selon le président français.



Le sujet de la pêche qui revient en boucle dans les médias anglais représente pour l'UE 750 millions d'euros. En comparaison à d'autres marchés, c'est une somme relativement modeste. « Nous ne pouvons pas non plus accepter un Brexit qui sacrifie les pêcheurs européens, à commencer par les pêcheurs français », a fait valoir Emmanuel Macron. Malgré tout, l'Union européenne se dit prête à négocier sur ce point, à condition d'obtenir de Londres une visibilité sur la durée ainsi qu'une réciprocité.