Coûts de l'énergie : les petits commerçants appellent à l'aide

La Confédération des commerçants de France a exprimé son inquiétude quant aux tarifs de l'électricité imposés aux commerçants indépendants, qualifiés d'« injustement élevés ». Cette organisation, qui représente une diversité de professions allant des fleuristes aux libraires, met en lumière une disparité préoccupante entre les tarifs appliqués et les prix réels du marché. Avec des coûts pouvant atteindre 350 euros le MWh, contre moins de 90 euros le MWh sur le marché actuel, l'impact financier sur les petits commerces devient insoutenable.



Le secteur n'est pas seul dans son combat. Auparavant, le Groupement des hôtelleries et restaurations de France ainsi que l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie avaient déjà sonné l'alarme, révélant que plus de la moitié des professionnels étaient contraints à des contrats d'approvisionnement en énergie à des prix prohibitifs. Cette situation pèse lourdement sur la rentabilité des entreprises, mettant en péril leur capacité à faire face aux charges d'exploitation et au remboursement de leurs dettes.



En réponse à cette crise, des figures du secteur comme Thierry Marx ont souligné les efforts d'adaptation des professionnels, qui tentent d'ajuster leurs prix sans pour autant compenser intégralement l'augmentation des coûts. La nécessité de renégocier les contrats en cours sans frais de résiliation a été mise en avant, notamment par la réactualisation de la charte signée en octobre 2022 avec les principaux fournisseurs d'énergie.