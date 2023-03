Crise bancaire : pas de risque de contamination en France, selon la Fédération bancaire française

La faillite de la Silicon Vally Bank (SVB) le 10 mars dernier fait souffler un vent de panique sur les marchés financiers. Le risque, c'est la contagion à l'ensemble du système bancaire mondial. D'ailleurs, de fortes craintes pèsent sur Credit Suisse, une des 30 banques considérées « too big to fail » (trop grosses pour que les autorités la laisse faire faillite). En ce qui concerne la France, le risque n'existe tout simplement pas, a expliqué le président de la Fédération bancaire française.



Au micro de France Inter, Philippe Brassac a expliqué qu'« il n’y a aucun risque parce qu’il n’y a aucun mécanisme de contagion possible entre les événements que nous constatons et les banques françaises, et donc il n’y a clairement aucun risque de crise bancaire en France ». Des paroles rassurantes qui s'appuient sur les règles spécifiques de prudence imposées aux établissements français.