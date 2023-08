Croissance : l'économie européenne résiste malgré tout

Selon les données publiées par Eurostat, le PIB de la zone euro a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre, malgré une inflation persistante et une hausse des taux d'intérêt. Cependant, cette croissance moyenne dissimule des disparités significatives entre les différents États membres. Par exemple, l'Espagne a affiché une croissance de 0,4 % au deuxième trimestre, grâce au retour du tourisme étranger et à la limitation des prix du gaz, qui a réduit l'inflation pour les ménages et favorisé la compétitivité des entreprises. Le taux de chômage y est également au plus bas depuis le troisième trimestre 2008.



De son côté, la France a affiché une croissance de 0,5 % au deuxième trimestre, en grande partie grâce à une reprise des exportations. Cependant, si l'on exclut la France et l'Irlande, dont le PIB est toujours faussé par les pratiques fiscales locales, la croissance de la zone euro tombe à zéro. L'économie allemande, pour sa part, a stagné entre avril et juin, en raison de la fermeture des gazoducs russes, ce qui a frappé de plein fouet les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Par ailleurs, l'industrie allemande, notamment les secteurs gourmands en énergie, est plus importante que dans les pays du Sud, accentuant l'impact de la crise énergétique.