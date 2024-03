Déficit public : en 2023, il explose

L'année 2023 marque un ralentissement dans l’augmentation des recettes publiques, qui ne grimpent, sur l’année que de 2% selon l’Insee. En 2022, ces mêmes recettes avaient grimpé de 7,4%. Ce ralentissement s'explique notamment par la baisse du taux de prélèvements obligatoires, qui s'établit à 43,5% du PIB, se rapprochant des niveaux d'avant la crise sanitaire. Du côté des dépenses, l'augmentation est de 3,7%, une progression plus modérée qui traduit une certaine retenue dans les dépenses publiques, ces dernières représentant 57,3% du PIB.



Parmi les dépenses qui augmentent, on notera la forte hausse des dépenses de fonctionnement, qui grimpent de 6% en 2023, ainsi que l’augmentation des prestations sociales, en hausse, en montant, de 3,3% sur fond d’inflation élevée et de revalorisation des aides. Les dépenses sociales, selon l’Insee, ont coûté 709,9 milliards d’euros, toutes dépenses confondues, en 2023.