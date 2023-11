Disney rachète une plateforme de streaming

Cette acquisition intervient dans un contexte particulier pour Disney et le secteur du streaming en général. Les résultats trimestriels de Disney sont attendus avec impatience, notamment après que Disney+ a connu une perte d’abonnés pendant trois trimestres consécutifs. Par ailleurs, la société fait face à la concurrence féroce de Netflix, qui compte plus de 247 millions d’abonnés dans le monde.



Disney compte remonter la pente en resserrant les règles autour du partage des mots de passe entre utilisateurs, une stratégie qui a porté ses fruits pour Netflix. Toutefois, l’entreprise doit également faire face à des défis en termes de rentabilité. Son activité de streaming demeure déficitaire, bien que les pertes opérationnelles aient été réduites au deuxième trimestre 2023. Enfin, l’industrie du divertissement, et donc Disney et Hulu, ont été impactées par une grève historique des scénaristes et des acteurs durant l’été, causant d’importants retards dans de nombreuses productions hollywoodiennes. L’écriture des programmes a repris, mais les acteurs ne sont pas encore de retour sur les plateaux.