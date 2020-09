Ecologie : la Californie ne veut plus de voitures thermiques dès 2035

La décision du gouverneur de Californie est stratégique : elle induit une transition douce. Les voitures thermiques ne seront pas interdites, ni de circuler ni d’être possédées et encore moins d’être vendues sur le marché de l’occasion. Mais cette obligation entraînera forcément, sur le moyen terme, un renouvellement du parc automobile qui lui permettra d’être majoritairement à zéro émissions.



D’autant plus que le prix des voitures électriques devrait chuter dans les années à venir, à mesure que les constructeurs dévoilent de nouveaux modèles et que la technologie devient de moins en moins chère. Tesla a par exemple annoncé un nouveau modèle à moins de 25.000 dollars d’ici fin 2023.