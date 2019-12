Emmanuel Macron renonce à sa retraite de président

Le geste est hautement politique. Alors que la contestation se poursuit dans la rue et dans les transports contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron renonce à sa pension de président de la République, d'après l'édition dominicale du Parisien-Aujourd'hui en France. Depuis 1955, les présidents français bénéficient d'une retraite qui correspond au traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire. La rémunération brute annuelle d'un conseiller d'État est de 75 000 euros. La pension du président de la République est donc de 6 000 euros bruts mensuels. Le locataire actuel de l'Élysée a donc décidé d'y renoncer.



Est-ce à dire qu'Emmanuel Macron ne touchera aucune retraite après son passage à la présidence ? Non, bien sûr. Il s'appliquera en fait à lui-même la réforme que le gouvernement tente de faire passer, avec difficulté : la pension du chef de l'État sera en conformité avec le futur régime universel par points. Et il en ira de même pour les prochains présidents de la République !