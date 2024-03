En France, Nokia réduit les effectifs de 14%

L'entreprise doit gérer le passage à la 6G alors que la demande pour la 5G diminue, les pays atteignant une couverture suffisante. Cette situation, couplée à l'inflation et à l'incertitude économique globale, a affecté les ventes de Nokia, en baisse de 11 % en 2023, et a réduit ses profits d'un quart. De plus, la perte d'un contrat majeur aux États-Unis avec l'opérateur AT&T, qui a choisi Ericsson pour un nouveau réseau mobile de 14 milliards de dollars, représente un revers significatif pour l'entreprise.



Les syndicats expriment une forte préoccupation quant à l'impact de ces suppressions d'emplois sur le moral des salariés, évoquant un climat de forte anxiété et de déstabilisation. Cette inquiétude est d'autant plus vive que Nokia a récemment réorganisé certaines de ses équipes support dans une nouvelle entité, Nokia Business Services, soulevant des craintes de vente par morceaux de l'entreprise. Les syndicats critiquent également la stratégie de l'entreprise visant à réduire l'emploi dans des pays au coût de la vie élevé au profit de régions où le coût est moindre.



Enfin, l'avenir du centre de cybersécurité de Lannion est également source de préoccupations. Malgré les promesses de Nokia de créer 112 emplois dans cette ville bretonne, un pilier historique des télécoms français, seul un tiers de ces postes a été pourvu à ce jour.