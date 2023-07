Épargne réglementée : plus de 850 milliards d’euros en France

Outre les produits phares comme le Livret A, le LDDS et le LEP, d'autres produits d'épargne réglementée ont également leur part du gâteau. Le Livret Jeune, par exemple, totalise 5 milliards d'euros, tandis que le Compte épargne logement (CEL) et le Plan épargne Logement (PEL) cumulent respectivement 33,1 milliards et 283,1 milliards d'euros. Même les Plans d'épargne populaire (PEP), qui ne sont plus disponibles depuis 2003, détiennent encore 12,6 milliards d'euros.



François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a souligné l'importance de ces produits d'épargne et a encouragé les ménages éligibles à ouvrir un LEP. Il a mentionné que ce placement souffre d'un manque de notoriété malgré ses avantages, notamment un taux de rémunération de 6% par an depuis février 2023 qui restera stable au moins jusqu’en février 2024. En comparaison, le Livret A et le LDDS offrent un taux de 3% pour la période allant d'août 2023 à février 2025.