Forte réduction du déficit commercial français au premier semestre 2023

La France a enregistré une baisse significative du déficit commercial : il s'établit à 54 milliards d'euros au premier semestre 2023, contre 89 milliards d'euros au semestre précédent. Ce changement s'explique en grande partie par la baisse des prix de l'énergie sur le marché mondial, après avoir connu une flambée en 2022, suite à l'invasion russe en Ukraine et la crise énergétique mondiale. Hors énergie et matériel militaire, le solde commercial reste déficitaire de 30 milliards d'euros.



La facture énergétique demeure élevée, oscillant habituellement autour de 25 à 27 milliards d'euros. Une source diplomatique a souligné que la situation restait préoccupante, surtout avec les prix du pétrole se rapprochant de leurs plus hauts en trois mois, en raison de la baisse de production en Arabie saoudite et en Russie.