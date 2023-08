Hausse importante du chômage des patrons

L’étude de l’Observatoire des entrepreneurs en collaboration avec le cabinet Altares et l’association GSC partagée par Le Parisien révèle une hausse marquée du chômage parmi les chefs d’entreprise en France : +36,6% par rapport à la même période l'an dernier. Les petites structures et les jeunes entrepreneurs sont particulièrement vulnérables (moins de 5 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 500.000 euros par an), puisqu'elles représentent 9 pertes d'emploi sur 10. Certains secteurs et régions sont plus touchés que d'autres.



La construction est le secteur le plus affecté avec 23,6% des liquidations d'entreprises, suivie de près par la restauration, les services à la personne comme la coiffure et le commerce de détail. Thierry Millon, directeur des études d'Altares, précise que ces entreprises sont « directement en lien avec le consommateur ». Les services aux particuliers, comprenant des activités telles que la coiffure et les soins de beauté, ont également enregistré une hausse de 57,8% dans la perte d'activité professionnelle entre le 1er janvier et le 30 juin 2023.