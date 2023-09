Homanie dévoile le 1er observatoire du séminaire d’entreprise. Une étude réalisée auprès de 500 salariés qui donne les tendances sur les séminaires d’entreprise (les attentes des salariés, leurs destinations préférées, les activités favorites, la durée et le nombre idéal de participants…). Ce premier observatoire dresse le portrait du séminaire idéal : 2 à 3 jours dans une grande maison en bord de mer avec 30 participants maximum et des activités insolites.



L’étude identifie également les 5 CLÉS D'UN SÉMINAIRE RÉUSSI : une bonne ambiance, une parfaite organisation, un lieu unique, des activités originales et aussi une bonne table



Marie Treppoz co-fondatrice d’Homanie commente « Depuis la création d’Homanie, nous avons organisé une centaine de séminaires d’entreprise. A chaque fois nous sommes émerveillés par l’impact positif sur les équipes, les liens forts tissés entre les collaborateurs, par les décisions stratégiques souvent prises lors de ces moments uniques dans la vie d’une entreprise. Le séminaire est un formidable outil de management, mais réussir une expérience mémorable n’est pas si facile. Le lieu, le programme d’activités, les séances de travail, les repas doivent être parfaitement pensés et l’organisation millimétrée car le temps est compté »



Eric Albert - Auteur de "Le Manager est un psy" ajoute « Ce premier observatoire du séminaire d’entreprise montre que sa fonction essentielle est de cultiver et d’enrichir la relation. C’est d’autant plus vrai depuis la généralisation du télétravail. La qualité relationnelle est ce qui permet aux acteurs de communiquer entre eux de façon fonction optimale; elle est à la base de l’efficacité collective. C’est à travers les moments informels, les échanges personnels, la découverte de l’autre en tant qu’individu que se construisent les relations humaines. En cela, la maison comme lieu d’accueil a une force symbolique puissante : les collègues se retrouvent en un lieu de vie privé, beaucoup moins anonyme qu’un hôtel. »