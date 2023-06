Inflation en France : un ralentissement en juin 2023

En dehors du secteur de l'alimentation, d'autres secteurs ont également connu des changements notables. Les prix de l'énergie, par exemple, ont connu une baisse significative, passant de 2,0% en mai 2023 à -3,0% en juin 2023. Les prix des produits manufacturés ont légèrement augmenté, passant de 4,1% en mai 2023 à 4,3% en juin 2023.



Les prix des services, quant à eux, sont restés relativement stables, avec une augmentation de 2,9% en juin 2023, contre 3,0% en mai 2023. L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet de comparer l'inflation entre les différents pays de la zone euro, a augmenté de 5,3% sur un an en juin 2023, après +6,0% en mai.



Si elle commence à ralentir, l’inflation en France continue d’être importante et à peser sur le budget des ménages. Les prix de l’alimentation, dépense incompressible, continuent de grimper. Et sur l’ensemble des produits de consommation courante, la hausse reste plus importante que les 2% estimé comme étant un niveau d’inflation adéquat pour les économies occidentales.