L'Italie face à un appel au boycott des pâtes en raison de l'inflation

En avril 2023, le prix des pâtes en Italie avait augmenté de 17% sur un an. Cette hausse est d'autant plus ressentie que les Italiens consomment en moyenne 23 kg de pâtes par an. Dans certaines régions, comme à Modène, en Émilie-Romagne, l'augmentation a même atteint 50%, provoquant une réunion d'urgence du cabinet de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni.



L'association Assoutenti estime que les familles italiennes de quatre personnes dépensent en moyenne 915 euros de plus par an en courses, soit une augmentation de près de 12%, pour un total de 7690 euros. Face à cette situation, les associations de consommateurs réclament davantage d'actions de la part des autorités, d'où cet appel à la grève des pâtes. Leur objectif est de voir si le maintien des pâtes dans les rayons fera baisser les prix, offrant ainsi un répit aux consommateurs face à l'inflation.