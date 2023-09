L'arrière-saison touristique s'annonce bien en France

Le changement climatique joue également un rôle dans cette mutation des habitudes de voyage. Les épisodes de canicule durant l'été incitent les Français à préférer des températures plus clémentes en arrière-saison. Un troisième facteur qui favorise l'engouement pour l'arrière-saison est la Coupe du monde de Rugby qui démarre le 8 septembre. Les taux de réservation d'hôtels ont augmenté de manière significative dans les villes hôtes des matchs. À Nantes, par exemple, les réservations ont grimpé de 78%, tandis qu'à Lille, Marseille et Bordeaux, elles ont augmenté respectivement de 68% et 61%.



L'arrière-saison touristique en France pour 2023 s'annonce sous de meilleurs auspices que celle de 2022. L'augmentation du coût de la vie pousse les Français à chercher des options plus économiques en hors-saison, tandis que le changement climatique encourage la recherche de climats plus modérés.